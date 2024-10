Agadir: Distribution de projets générateurs de revenus au profit d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires

jeudi, 3 octobre, 2024 à 22:17

Agadir – La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi à Agadir, une cérémonie de distribution de projets générateurs de revenus au profit de 17 bénéficiaires, hommes et femmes, anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l’enfance relevant de la préfecture d’Agadir Ida Ou Tanane.

Les projets, qui ont été distribués lors de cette cérémonie présidée par le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, et président du Comité régional de développement humain, Said Amzazi, consistent en des équipements et matériels répartis entre les domaines de la restauration, de l’industrie, des services et de l’esthétique, en fonction de la nature de la formation et des qualifications professionnelles et artisanales des bénéficiaires, d’une part, et des besoins du marché de l’emploi dans la région, d’autre part, indique la Fondation dans un communiqué.

Ces projets ont fait l’objet d’une convention de partenariat signée à cette occasion entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et le Comité provincial de développement humain, ajoute le communiqué.

La cérémonie a été marquée par la projection d’un film documentaire mettant en lumière la catégorie ciblée, ses spécificités et ses besoins, et un exposé présenté par un cadre de la Fondation devant une assistance, composée de responsables judiciaires et administratifs, d’acteurs des droits de l’Homme et de la société civile, d’économistes et de professionnels des médias, relève la même source.

L’exposé a porté sur la stratégie, les approches, les domaines d’intervention et les actions de la Fondation vis-à-vis de cette catégorie, dans le cadre de la réinsertion pendant la durée de la peine privative de liberté, ou de l’accompagnement post carcéral.

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus œuvre à la promotion des programmes d’insertion au sein des établissements pénitentiaires, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) accorde une importance capitale à ces initiatives, et y contribue avec un grand professionnalisme.

La prison est une seconde étape et une nouvelle chance pour le détenu afin de favoriser sa réhabilitation dans le respect des bonnes valeurs de la société, dans le cadre des actions menées par la Fondation après la libération afin de parvenir à une insertion positive dans le tissu social et économique, et de prévenir la récidive, conclut le communiqué.