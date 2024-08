Agadir : Ouverture de la 10ème édition du Salon Régional des Produits du Terroir

vendredi, 2 août, 2024 à 15:43

Agadir -La 10ème édition du Salon régional des produits du terroir s’est ouverte vendredi à Agadir, sous le thème “Les produits du terroir et les défis de l’eau et du climat”.

Cet événement dont la cérémonie du lancement s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, constitue un espace d’échange entre professionnels et divers acteurs du secteur et une occasion pour renforcer l’approche territoriale et consolider la coopération et les partenariats entre les différents intervenants et les organisations économiques œuvrant dans le développement des produits du terroir.

Erigé sur une superficie de 4.500 mètres carrés, le salon connait la participation de 230 exposants présentant une variété de produits du terroir tels que l’argan, le miel, les dattes, le safran, les amandes, le henné, les plantes aromatiques et médicinales, les câpres, le cactus, la rose, le couscous, l’huile d’olive, entre autres.

Cette manifestation offre aux visiteurs et participants un programme riche en activités, notamment des conférences et des rencontres scientifiques sur la gestion des ressources en eau, l’agriculture écologique et biologique comme solutions aux changements climatiques, ainsi que des ateliers pratiques sur la valorisation des produits du terroir.

Au programme de cet événement, figurent aussi des activités de sensibilisation et de formation destinées aux jeunes et une cérémonie d’hommage en l’honneur de personnalités influentes dans le domaine des produits du terroir.

Selon les organisateurs, cette manifestation socioéconomique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan agricole régional et traduit la dynamique de promotion et de développement des produits de terroir insufflée dès 2012 et qui se poursuit dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Dans une déclaration à la MAP, M.Sadiki a souligné que ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie “Génération Green 2020-2030 “lancée pas SM le Roi Mohammed VI, notant que cette manifestation qui devrait attirer plus de 130.000 visiteurs, est dédiée à la promotion et à la valorisation des produits de terroir à travers la création d’un espace de commercialisation et d’échange d’expertises entre les professionnels.

Pour sa part, le président de la Chambre d’agriculture de Souss Massa, Youssef Jebha a souligné que ce salon qui vise le renforcement de l’agricultrice solidaire, connait la participation de plusieurs coopératives notamment féminines qui s’activent dans le domaine des produits du terroir.

A noter que les produits du terroir marocain offrent un potentiel de production annuelle important qui dépasse les deux millions de tonnes, pouvant générer un chiffre d’affaires avoisinant 14 milliards de dirhams par an.

La région Souss Massa produit une part importante de la production nationale en huile d’argan et en safran et se distingue par des produits typiques comme le miel de thym, le miel d’euphorbe, les dattes, les amandes et le henné.