Agadir: Réunion du comité régional de la sécurité routière

jeudi, 12 septembre, 2024 à 10:45

Agadir -Le comité régional de la sécurité routière de Souss Massa a tenu, mercredi à Agadir, une réunion consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des différents projets et programmes du plan régional de la sécurité routière au titre de l’année 2023-2024.

Cette réunion, qui a été présidée par le wali de la région de Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Saaid Amzazi, en présence notamment du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaâjoul, a été l’occasion de présenter les indicateurs statistiques relatifs aux accidents de la route en 2023 par rapport à 2015, année de référence pour la Stratégie Nationale de de sécurité routière 2017-2026, outre le bilan des premiers mois de cette année et la période estivale marquée par une recrudescence des accidents de la route.

Lors de cette réunion, l’accent a été également mis sur les acquis en matière de sécurité routière au niveau de la région et sur les moyens à même d’améliorer ses indicateurs au titre de l’année 2024-2025.

S’exprimant à cette occasion, M.Amzazi a souligné que la Stratégie Nationale de sécurité routière 2017-2026, vise la réduction, à l’horizon 2026, de la mortalité routière de moitié par rapport à son niveau actuel, estimant que l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière au niveau régional requiert le renforcement de la coordination des efforts, ainsi que l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés.

Les comités régionaux de sécurité routière contribuent à l’élaboration de plans régionaux, en tenant en compte les données et les spécificités locales, dans un souci de convergence entre les différentes parties prenantes, dans le but d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale de sécurité routière et réduire des accidents de la route, ainsi que les tragédies sociales et les impacts économiques qui en résultent, a-t-il poursuivi.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la NARSA dans les régions Souss Massa et Guelmim-Oued Noun, Mohamed Maâloum, a indiqué que cette rencontre a passé en revue l’ensemble des données relatives à la question de la sécurité routière au niveau de la région de Souss Massa, d’autant plus qu’elle a abordé les objectifs attendus de la mise en œuvre de la stratégie décennale 2017-2026 de la sécurité routière au niveau de cette région.

Cette réunion a été aussi marquée par la présentation des indicateurs des accidents de la route dans la région, ainsi que le bilan de mise en œuvre du plan régional de la sécurité routière, a-t-il noté.

A rappeler que cette réunion intervient dans le cadre des dispositions du décret n° 2.04.266 réglementant l’action des comités régionaux de la sécurité routière.