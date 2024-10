Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif: Une délégation palestinienne s’informe des efforts déployés pour renforcer la résilience des Maqdessis

mercredi, 2 octobre, 2024 à 15:43

Rabat – Une délégation palestinienne, conduite par le ministre palestinien de l’Information, Ahmed Assaf, s’est informée, mercredi à Rabat, des efforts entrepris par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en vue de renforcer la résilience du peuple palestinien dans la ville sainte.

A cette occasion, le Directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a présenté à la délégation palestinienne un aperçu des projets réalisés par l’Agence dans la ville sainte, sous la Supervision Directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Il a également passé en revue les activités et initiatives mises en œuvre par l’Agence au profit des enfants, des femmes et des institutions éducatives à Al-Qods, outre la création du Centre culturel marocain dans la ville afin de promouvoir la préservation de son identité historique et culturelle.

Dans une déclaration à la presse, M. Assaf a tenu à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour les efforts déployés par l’Agence, soulignant que ce soutien ne se limite pas aux contributions matérielles mais s’étend aux domaines politique et diplomatique.

“Au cours de cette visite, nous avons été informés de tous les efforts et activités déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur des habitants d’Al-Qods, contribuant ainsi au renforcement de la résilience de notre peuple dans cette ville sainte”, a-t-il ajouté.

Le peuple palestinien apprécie grandement tous ceux qui le soutiennent dans ces circonstances difficiles, a également fait observer M. Assaf.

De son côté, M. Cherkaoui a souligné que cette visite a été l’occasion de passer en revue le travail précieux effectué par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la ville sainte sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

La situation économique et sociale dans la ville est alarmante et nécessite des efforts accrus, a-t-il souligné dans une déclaration similaire, précisant, à cet égard, que le Maroc finance à 100% l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.