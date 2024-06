Aid Al-Adha: La race ovine jaune très prisée dans la province de Khouribga

jeudi, 6 juin, 2024 à 12:15

Khouribga – A mesure que l’Aïd Al Adha s’approche, la race ovine jaune de Boujaâd continue de tenir le haut du pavé dans les marchés de bétail de la province de Khouribga et de s’imposer en vedette comme étant la race ovine la plus réputée de cette ville et ses environs.