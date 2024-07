Aït Melloul : Lancement de la 7ème édition de la Rencontre estivale des détenus mineurs

mardi, 9 juillet, 2024 à 19:05

Aït Melloul – La septième édition de la Rencontre estivale des détenus mineurs, organisée par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a été lancée mardi à la Prison locale Aït Melloul 2.

Initiée sous le signe “la Rencontre estivale, un espace d’éducation, de divertissement et d’intégration”, cette manifestation reflète l’attention particulière accordée par la DGAPR aux mineurs considérés comme l’une des catégories vulnérables qui nécessitent une attention et un soin particuliers, outre une discrimination positive qui est de nature à faciliter leur insertion après la libération.

Lancée en présence notamment du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, cette initiative profitera à quelque 4704 détenus mineurs répartis sur 35 établissements pénitentiaires.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement a été marquée par la présentation d’un film institutionnel retraçant les moments forts des éditions précédentes de cette Rencontre ainsi qu’une exposition d’œuvres artistiques réalisées par des détenus mineurs.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’action sociale et culturelle en faveur des détenus, Moulay Driss Akelmam a fait savoir qui cette manifestation, qui se poursuivra sur quatre étapes, jusqu’au 12 septembre prochain, est axée sur la diffusion des valeurs de citoyenneté outre l’organisation d’une série d’activités physiques et artistiques.

L’événement connaitra également l’organisation de plusieurs activités et programmes éducatifs et de loisirs, qui permettront de mettre la lumière sur de nombreux talents parmi les détenus mineurs, et ce grâce aux efforts fournis par les encadrants mobilisés à cet effet par la DGAPR.