Al Haouz: Un an après le séisme, l’offre de santé reprend des couleurs

mercredi, 4 septembre, 2024 à 10:42

Al Haouz – Un an après le séisme, la province d’Al-Haouz vit au rythme d’une dynamique soutenue dans divers domaines, dont celui de la santé, porté par une série de projets lancés dans le cadre du chantier titanesque de reconstruction.

Destinés à rapprocher les services de santé de la population affectée par le séisme du 8 septembre 2023, ces projets d’envergure marquent un jalon significatif dans la quête de développement et de renforcement des infrastructures de la province, notamment sanitaires.

Cette dynamique sans précédent reflète l’engagement exemplaire et la mobilisation des autorités provinciales et des acteurs institutionnels pour mettre en place et promouvoir des structures de santé appropriées dans l’optique de consacrer le droit à la santé, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Près d’un an après le séisme, le sentiment dominant à Al Haouz est celui d’un soulagement général teinté de gratitude. La province s’est dotée de plusieurs structures sanitaires avec des équipements dernier cri, à même de répondre aux attentes et aux aspirations de la population locale en matière d’accès aux soins.

Force est de constater que le secteur de la santé figure au premier rang des priorités du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées par le tremblement de terre, comme en témoignent les nombreux projets réalisés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en coopération avec les autorités provinciales et les différents acteurs.

A la faveur des efforts intenses déployés dans ce secteur, la la région d’Al Haouz dispose aujourd’hui d’infrastructures de santé modernes fruits des travaux de reconstruction, de réhabilitation et d’élargissement de nombreux centres de santé. Selon des données de la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Al-Haouz, cinq centres de santé ont été reconstruits et équipés alors que 32 autres font l’objet actuellement de travaux de réhabilitation.

Dans le souci d’améliorer la qualité des prestations médicales et des services de santé de proximité, tous ces établissements de santé de nouvelle génération seront dotés d’un système d’information intégré et d’équipements biomédicaux de haute qualité.

Parmi ces établissements, figurent les centres de santé d’Asni et d’Imlil qui disposent notamment de services de santé maternelle et infantile, des salles d’accouchement, des salles de suites de couches et d’échographie.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs habitants de la province ont fait part de leur grande satisfaction quant à la qualité des services de santé fournis à la population locale, particulièrement aux personnes affectées par le séisme.

Ils ont également exprimé leur profonde gratitude aux autorités provinciales et aux différents acteurs institutionnels pour leurs efforts inlassables en faveur de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de santé de la province.

De son côté, Zahra Zahraoui, infirmière au centre de santé d’Asni, a indiqué que cette structure de nouvelle génération s’est dotée d’équipements et d’installations de pointe et d’un personnel médical et paramédical très qualifié.

“Notre objectif consiste à servir les habitants de cette localité ainsi que des douars avoisinants, en leur offrant des prestations de qualité dans diverses disciplines médicales, en particulier la santé maternelle et infantile”, a-t-elle précisé.

C’est dire que l’opération colossale de réhabilitation et de reconstruction des diverses structures de santé d’Al Haouz a contribué, de façon significative, à rapprocher les services de santé des citoyens et à remédier aux lacunes en matière d’infrastructure hospitalière.

De même, depuis le séisme d’Al Haouz, la Délégation provinciale de la Santé a veillé à assurer régulièrement les services de santé dans les centres affectés grâce notamment aux unités de santé mobiles.

Cet effort se trouve consolidé par les unités médicales de proximité mises en place par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à Amizmiz, Talat N’yaacoub, Ouirgane et Asni afin d’assurer un service de santé de qualité aux citoyens de la province.