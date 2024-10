Al Haouz: Le CDRT lance le projet “Espaces Créatifs” au profit de coopératives féminines touchées par le séisme

vendredi, 11 octobre, 2024 à 16:49

Marrakech – Le Centre de développement de la région de Tensif (CDRT) a lancé un projet innovant intitulé “Espaces Créatifs” au profit de trois coopératives féminines dans la province d’Al Haouz, touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Initié avec le soutien financier de la Coopération allemande GIZ, ce projet, qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2025, vise à apporter l’aide aux femmes membres de ces coopératives dans la reprise de leur activité, souligne le communiqué.

Parmi les coopératives concernées par cette initiative figure celle d'”Anerni Al Filahiya”, située au village Anerni dans la commune d’Azgour (Cercle d’Amizmiz), et qui est active dans la production de couscous traditionnel et de gâteaux, précise la même source.

Il s’agit aussi des coopératives “Idoudane N Ourgh” au village Toulkine (commune d’Azgour), et “Al Ikhlasse” au village de “Touma centre”, dans la Commune rurale de Touama (Cercle Aït Ourir), qui opèrent dans les domaines du tissage, de la couture et de la broderie.

Le projet consiste notamment à mettre à la disposition de ces trois coopératives des structures modulaires, l’aménagement de ces espaces sécurisés afin de permettre aux femmes membres de se réunir et de réinstaller leurs ateliers d’activités, et l’équipement en outils de travail et en matières premières, outre l’organisation de réunions, de séances d’écoute et d’activités culturelles récréatives.

Les actions programmées portent également sur la formation d’autres femmes issues de ces villages sur des activités artisanales pour répondre d’abord à leurs besoins collectifs de consommation, avant de passer à une production qui fera l’objet de commercialisation.

Enfin, une formation sera proposée aux membres des coopératives aux métiers d’artisanat et autres, afin d’améliorer et de commercialiser leurs produits, relève la même source avant de conclure que l’inauguration et le démarrage des activités des trois coopératives aura lieu le 14 octobre 2024.