Al Haouz: La Commission sur le lien social de l’OMS salue le programme Royal de déploiement d’Unités Médicales Mobiles Connectées dans les zones touchées par le séisme

lundi, 9 septembre, 2024 à 18:46

Amizmiz (province d’Al Haouz) – Les membres de la Commission sur le lien social de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont salué, lundi à Amizmiz (province d’Al Haouz), le programme Royal visant le déploiement d’Unités Médicales Mobiles Connectées dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Lors d’une visite de terrain effectuée en compagnie du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, à l’Unité Médicale Mobile Connectée d’Amizmiz (province d’Al Haouz), en marge de la 2ème réunion des commissaires de la Commission sur le lien social de l’OMS, les membres de ladite commission ont exprimé leur admiration pour la qualité et l’efficacité des prestations prodiguées par ces unités dans les zones rurales et éloignées, notamment pour les habitants des zones touchées par le séisme.

Un communiqué du ministère de la santé et de la protection sociale indique que la délégation s’est également félicitée des efforts consentis pour assurer la continuité des services de santé selon des normes de qualité élevées, tout en saluant la célérité des interventions des cadres de santé suite au séisme d’Al Haouz, qui ont contribué à fournir des services immédiats et efficaces aux personnes touchées par la catastrophe naturelle dans les zones rurales.

A cette occasion, M. Ait Taleb a souligné l’importance de ce programme Royal relatif aux Unités Médicales Mobiles Connectées pour améliorer l’accès aux services de santé en milieu rural, notant que cette initiative s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à renforcer l’offre de soins de santé et à garantir l’accès de tous les citoyens aux services de santé.

Abondant dans le même sens, le directeur du Département Déterminants sociaux de la santé à l’OMS, Etienne Krug, s’est félicité de ce projet Royal visant à fournir des Unités Médicales Mobiles Connectées, le qualifiant d'”initiative modèle” dans la promotion de l’équité en santé.

“Ces unités reflètent une vision Royale avancée en matière de prestations de santé de haute qualité prodiguées aux habitants des zones rurales et éloignées”, a-t-il ajouté, relevant que ce programme Royal représente un pas important dans l’amélioration des services de santé et représente un modèle pionnier à l’échelle mondiale, en particulier dans le domaine de l’interaction rapide avec les catastrophes naturelles, à l’instar du séisme d’Al Haouz.

Lors de cette visite, la délégation a été informée des différentes prestations fournies par les Unités Médicales Mobiles Connectées dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023, notamment les services de santé maternelle et infantile, les premiers soins et les consultations médicales à distance en recourant aux technologies modernes de communication.

Cette visite intervient dans le cadre du projet Royal relatif au programme des Unités Médicales Mobiles Connectées, lancé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans le but d’améliorer l’accès des populations du monde rural aux prestations de santé.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre des chantiers Royaux visant la réforme du système de santé et la généralisation de la protection sociale, représente un modèle pour une intervention médicale qui combine la fourniture de soins de proximité et la télémédecine.

La Commission sur le lien social de l’OMS est composée de Chido Mbemba, commissaire à la jeunesse de l’Union africaine, Vivek Murthy, chirurgien général américain, Khaled Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale (Maroc), Karen De Salvo, directeur de Google Health, et Jakob Forssmed, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de Suède.

Elle comprend également Haben Girma, avocate spécialisée dans les droits de l’homme, Hina Jilani, avocate et militante des droits de l’homme du Pakistan, Ayuko Kato, ministre d’État du Japon, Cleopa Mailo, médecin et ancien ambassadeur du Kenya auprès des Nations Unies, Ralph Regenvanu, ministre du Changement climatique et de l’Adaptation au Vanuatu, et Ximena Aguilera, ministre de la Santé du Chili.