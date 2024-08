Al Haouz : Installation des nouveaux agents d’autorité

jeudi, 22 août, 2024 à 20:37

Tahanaout (Province d’Al Haouz) – Les agents d’autorité nouvellement nommés au niveau de la province d’Al Haouz, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés, jeudi, dans leurs fonctions.

Ce mouvement de mutation, qui concerne 27 agents d’autorité au niveau de la province, intervient dans le cadre des mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère dans les rangs des agents d’autorité partant du rôle central qu’ils jouent en incarnant le concept du service public conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Al Haouz, M. Rachid Benchikhi, a appelé les agents d’autorité à faire preuve d’assiduité, de diligence et d’un esprit d’initiative efficace et productif afin d’être à la hauteur de la confiance placée en eux et de réaliser le progrès et la prospérité en faveur des citoyens de la province en application du nouveau concept d’autorité, tel que défini par SM le Roi Mohammed VI.

Il a également souligné la nécessité pour les agents d’autorité d’accompagner le dynamisme que connaît la province d’Al Haouz et les chantiers de développement ouverts grâce à la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours accordée à cette province à travers les grands projets structurants et les plans et programmes créateurs de croissance et d’opportunités d’emploi, en assurant le suivi de la mise en œuvre des projets relevant de leur compétence territoriale et en éliminant tous les obstacles à leur réalisation dans les délais impartis.

Le gouverneur de la province a appelé également les agents d’autorité à redoubler d’efforts pour faire face à la crise de la pénurie d’eau, en se basant sur leur rôle central dans la sensibilisation des citoyens et leur incitation à rationaliser la consommation d’eau, ainsi que dans la surveillance et le contrôle des utilisations illégales de cette ressource vitale, en déployant tous les efforts nécessaires pour surveiller et suivre la situation de l’eau dans leurs zones d’influence, en faisant preuve d’initiative et en proposant des solutions innovantes adaptées aux spécificités de chaque région, et en mobilisant toutes les ressources et l’expertise afin de relever ce défi.

M. Benchikhi a également exhorté les agents d’autorité à intensifier d’efforts pour accélérer le processus de reconstruction après le tremblement de terre qui a frappé la province le 8 septembre, en raison de leur rôle central dans la coordination des efforts entre les différents intervenants, ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre des projets sur le terrain.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité, opéré par le ministère de l’Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.