Al Haouz : Le taux d’avancement des travaux de construction du barrage d’Aït Ziat a atteint 66% (responsable)

lundi, 23 septembre, 2024 à 16:03

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a souligné, lundi à Rabat, l’importance de développer les compétences indispensables pour relever les défis de sécurité alimentaire, de protection des écosystèmes et de résilience.