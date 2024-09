Amizmiz: Colonie de vacances à Mohammedia au profit d’enfants affectés par le séisme d’Al Haouz

dimanche, 1 septembre, 2024 à 19:21

Amizmiz – Un groupe d’enfants issus de la collectivité territoriale d’Amizmiz (Province d’Al Haouz), affectés par le séisme du 8 septembre 2023, a bénéficié d’une colonie de vacances à Mohammedia durant la période allant du 21 au 30 août dernier.

Dans sa cinquième phase, cette colonie de vacances, organisée au Centre d’estivage El Alia par l’Association pour le développement de l’enfance et de la jeunesse, en coopération avec la Fondation Amizmiz Kabir pour la formation, les études et le développement, l’Association pour le soutien psychologique et éducatif de Casablanca et l’Association des Marocains de France sous le signe “la colonie de vacances, un espace de créativité et d’émancipation”, a profité à environ 48 enfants.

Les enfants ont réalisé diverses activités sous la supervision et encadrement de nombreux encadrants, dont des jeux de plage et de natation, une journée olympique, des ateliers pédagogiques, de sécurité routière, de protection civile et de préservation et rationalisation de l’eau.

Cette colonie de vacances intervient, selon les organisateurs, après le succès du Convoi de l’Espoir pour l’accompagnement éducatif et psychologique, organisé par la Fondation Amizmiz Kabir en partenariat avec l’Association pour le soutien psychologique et éducatif de Casablanca et l’Association des Marocains de France lors des vacances scolaires d’avril 2024.

Aussi, cette colonie de vacances s’inscrit dans le cadre des programmes de la Fondation Amizmiz Kabir de soutien aux enfants et aux jeunes affectés par le séisme d’Al Haouz.