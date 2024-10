Amizmiz: “Douar Shems’y”, un symbole vivant d’espoir et de solidarité pour les orphelins du séisme d’Al Haouz

samedi, 5 octobre, 2024 à 21:49

Amizmiz (Province d’Al Haouz) – La structure sociale “Douar Shems’y”, qui vient d’être inaugurée vendredi, à la commune d’Amizmiz dans la province d’Al Haouz, constitue un symbole vivant d’espoir et de solidarité pour les orphelins du séisme d’Al Haouz.

Inauguré en présence des partenaires locaux et internationaux, des autorités locales, ainsi que des habitants, tous portés par un même esprit de solidarité, ce village, pensé pour offrir un refuge sûr et propice à l’épanouissement des enfants orphelins de la région d’Amizmiz, représente une initiative majeure dans le cadre de l’opération de reconstruction post-séisme d’Al Haouz.

Douar Shems’y, dont la gestion est assurée par l’Association Marocaine d’Aide aux Enfants en Situation Précaire (AMESIP), est un village écologique qui accueille 144 enfants. Conçu pour répondre à leurs besoins les plus urgents, ce village propose aux enfants un cadre éducatif, culturel et social, dans le but de les aider à se reconstruire et à envisager un avenir prometteur.

S’étendant sur deux hectares, ce projet incarne l’alliance de la nature et de la solidarité, avec pour ambition de devenir un modèle durable au service de la jeunesse. Douar Shems’y est doté de tous les services nécessaires pour répondre aux besoins des pensionnaires.

Le village comprend des ailes dédiées à la restauration, à l’hébergement et aux loisirs, ainsi que des terrains de jeux, des salles de classe, une bibliothèque, un dispensaire, un centre d’écoute, en plus d’espaces réservés aux membres des familles des orphelins ou à leurs tuteurs pour passer la nuit.

Le village assure également un soutien psychosocial intégral, incluant des thérapies individuelles et des ateliers collectifs, pour aider les enfants et leurs familles à surmonter les traumatismes.

Cette diversité d’infrastructures témoigne de la volonté de créer un cadre de vie complet et adapté aux besoins spécifiques des enfants, tout en favorisant l’inclusion sociale et familiale.

Douar Shems’y va au-delà de sa vocation première de refuge pour les enfants orphelins. Il ambitionne de devenir un modèle de résilience et d’innovation pour toute la région.

Son architecture respectueuse de l’environnement, l’utilisation d’énergies renouvelables grâce à une centrale photovoltaïque, et la mise en place d’un potager éducatif sont autant d’exemples de cet engagement écoresponsable.

Le village est également un lieu de vie ouvert à son environnement, d’autant plus qu’il participe aussi à la revitalisation de l’économie locale en créant des emplois et en renforçant les liens communautaires.

“En construisant Douar Shems’y, nous avons posé la première pierre d’un avenir meilleur pour ces enfants qui ne sont pas seulement des victimes, mais aussi les bâtisseurs de leur propre destin”, a souligné dans une déclaration à la presse, Mme Touraya Bouabid, présidente de l’AMESIP, relevant que le village représente un refuge, mais également un tremplin vers une vie digne et pleine d’opportunités.

Et de relever que Douar Shems’y, “reflète notre engagement à offrir aux orphelins un environnement qui leur permet de se reconstruire avec dignité et sérénité”.

“Nous croyons en le potentiel de ces enfants et en la force de la communauté pour surmonter les épreuves”, a-t-elle ajouté, indiquant que l’AMESIP participe activement à la réhabilitation des enfants touchés par le séisme, en leur offrant un soutien psychologique adapté.

Dans ce contexte, elle a relevé que la pérennité de ce projet porteur d’espoir repose sur une collaboration étroite entre les acteurs publics, privés et la société civile.

Le village “Douar Shems’y” propose aussi des programmes éducatifs innovants, des activités culturelles et sportives, ainsi que des initiatives visant à réduire la fracture numérique, dont le programme “Shems’y Coding”, qui initie les enfants au codage et aux nouvelles technologies.