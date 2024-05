Anniversaire de la création de la DGSN : 68 ans au service de la protection de l’ordre public et des citoyens

jeudi, 16 mai, 2024 à 13:03

Rabat – La famille de la Sûreté nationale célèbre jeudi le 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une occasion de mettre en avant les efforts consentis par cette institution nationale qui fait montre d’une grande vigilance et d’un professionnalisme inégalé dans la préservation de la stabilité de la patrie et la garantie de la sécurité des biens et des citoyens.

Depuis sa création le 16 mai 1956, cette institution a gagné le respect et la considération des Marocains, ainsi que des partenaires internationaux dans le domaine de la coopération sécuritaire avec le Royaume, en raison de son efficacité et de son efficience face aux grands défis sécuritaires.

Depuis lors, la DGSN n’a cessé de relever les nouveaux défis inhérents à la sécurité via des actions proactives de lutte contre la criminalité, à la faveur d’une présence efficace sur le terrain et d’une vigilance accrue.

Pour ce faire, elle s’est employée à renforcer ses structures et à moderniser ses méthodes de fonctionnement, à accroître sa disponibilité et à doter ses unités d’intervention du soutien nécessaire sur les plans technique et logistique, outre l’investissement dans l’élément humain.

Dans ce contexte, la Sûreté nationale a opéré, au cours des dernières années, des changements importants portant essentiellement sur le renforcement de la représentativité des femmes au sein du corps policier. La femme policière, qui s’est investie dans des postes de responsabilités, a en effet fait preuve de compétences et de détermination remarquables.

La DGSN a également mis en oeuvre des programmes de formation destinés à renforcer le rôle stratégique de la police scientifique et technique et à mettre à disposition l’expertise nécessaire dans la lutte contre la criminalité au profit de la police judiciaire.

En droite ligne de sa volonté d’appréhender les besoins quotidiens des citoyens, la DGSN a mis en place une police de proximité, qui intervient en temps réel et opère avec fermeté, le but étant de consacrer l’ouverture sur son environnement immédiat.

Outre sa présence décisive au niveau national, la Sûreté Nationale force l’admiration par ses efforts inlassables, sa vigilance accrue, son action remarquable, ainsi que par ses opérations proactives dans la lutte contre le terrorisme.

En témoignent le démantèlement de cellules terroristes ou la poursuite de la coordination sécuritaire aux niveaux régional et international qui, à la faveur des renseignements précis fournis par les services de sécurité marocains, ont permis de mettre en échec plusieurs plans terroristes dans de nombreux pays à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Espagne.

En 2023, la DGSN a veillé à diversifier les outils de communication pour renforcer le sentiment de sécurité, accompagner l’action des services opérationnels de sécurité et à faire valoir les dispositifs adoptés lors de l’accueil et de l’organisation des grands événements qui se déroulent au Maroc.

Ainsi, les services de communication relevant de la Sûreté nationale ont effectué un total de 4.955 communications, dont 1.488 fournies dans le cadre de l’information, à savoir des communiqués de presse et des articles concernant les questions d’ordre sécuritaire et ou en relation avec le sentiment d’insécurité.

Il est également question de la publication de 56 mises au point visant à démentir et à réfuter les infox, en plus de la réalisation de 2.873 reportages vidéos en partenariat avec un certain nombre de chaînes de télévision et de médias nationaux et internationaux.

Sur le plan numérique, les services de communication ont réalisé des contenus vidéos dans le cadre des campagnes de sensibilisation des citoyens, notamment ceux en lien avec l’organisation des portes ouvertes de la Sûreté nationale, l’annonce des concours d’accès aux fonctions de la police, outre des contenus à caractère institutionnel, dont la vidéo présentée par le Royaume pour accueillir la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol en 2025.

Il s’agit aussi de la vidéo de la DGSN qui a remporté le prix du meilleur film de sensibilisation au niveau arabe dans le domaine de “la police de proximité et la dimension humanitaire dans le travail des services de sécurité”. Ce film de sensibilisation retrace les sacrifices consentis par les membres des forces publiques pour aider et secourir les victimes du tremblement de terre du 8 septembre dans les régions d’Al Haouz et de Taroudant.

En relation avec cette catastrophe naturelle justement, les services de communication de la Sûreté nationale ont consacré une partie importante de leur travail à surveiller et à identifier les faux contenus circulant lors de la phase de gestion du séisme d’Al Haouz et de Taroudant. À cet égard, les contenus publiés par les services de la DGSN sur les réseaux sociaux ont suscité une interaction importante de la part des citoyens avec plus de 290.000 vues et 4.800 likes.

En vue de renforcer sa vocation sociale de police de proximité, la DGSN a organisé en 2023 la 4ème édition de ses Journées portes ouvertes (17-21 mai à Fès) avec pour objectifs notamment de communiquer sur les missions confiées aux différents corps et unités de sécurité mobilisés pour la protection de la sécurité des citoyens et de leurs biens et mettre en lumière les différents équipements et matériels de pointe mobilisés à cet effet.

Cette manifestation a connu une présence record d’environ 1.150.000 visiteurs, en plus de plus de 5 millions de personnes ayant visité le compte officiel de la manifestation sur les supports de communication numérique.

Alors que la question sécuritaire demeure une composante essentielle des dossiers de candidature du Maroc pour accueillir les grands événements internationaux sportifs, sécuritaires, économiques et culturels, les services de communication de la Sûreté nationale accompagnent et documentent les opérations régulières associées à toutes les importantes manifestations organisées au Maroc, dont les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) et la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité.

De même, ils ont documenté toutes les opérations régulières liées aux matchs sportifs de dimension continentale et internationale organisés au Maroc, permettant ainsi de renforcer la candidature du Maroc à accueillir les manifestations sportives d’envergure.

Au cours de l’année 2024, la DGSN compte consolider les acquis réalisés au niveau de la modernisation des infrastructures et des services de police, tout en les développant de manière à répondre aux attentes des citoyens.

La DGSN entend aussi renforcer et consolider davantage la coopération internationale en matière de sécurité en partageant son expérience avec les pays amis et partenaires, ainsi qu’avec diverses organisations internationales intéressées par le travail policier, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

De même, elle poursuit ses efforts en vue de mettre en œuvre le projet de numérisation des services de Sûreté nationale et leur connexion avec les bases de données centrales, en généralisant le système d’information de gestion des dossiers criminels et délictuels à tous les services de police et en poursuivant la numérisation des services de police judiciaire au niveau national, outre la généralisation des unités mobiles de délivrance de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) dans le but de rapprocher ses services des habitants des régions géographiquement éloignées.

La famille de la Direction générale de la sûreté nationale réaffirme, à l’occasion de son 68ème anniversaire, son ferme engagement à accomplir son devoir de protection de la Nation et des citoyens avec dévouement et discipline, ainsi que sa disponibilité et sa capacité à surmonter tous les défis futurs avec efficience et efficacité.

A cette occasion, la DGSN organise la 5e édition de ses Journées portes ouvertes, du 17 au 21 mai, au parc des expositions de la ville d’Agadir.