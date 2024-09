Arrestation de 3 partisans de Daech soupçonnés de préparer des projets terroristes (BCIJ)

lundi, 16 septembre, 2024 à 18:52

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est attaché aux principes de la coopération Sud-Sud et de la solidarité africaine et s’engage à poursuivre ses efforts en faveur des efforts multilatéraux pour l’utilisation de la technologie nucléaire au service de la paix et du développement, a affirmé, lundi à Vienne, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.