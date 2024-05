Artisanat : Cycle de formation au profit des fabricants de fusils et de selles traditionnels

mercredi, 29 mai, 2024 à 11:42

La Chambre de commerce et d’industrie du Koweït a reçu une délégation de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), dans le cadre des “Journées commerciales maroco-koweïtiennes” tenues les 27 et 28 mai.