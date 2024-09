Assa : Des chercheurs mettent en avant les relations spirituelles fortes entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest

lundi, 16 septembre, 2024 à 20:10

Assa (Province d’Assa-Zag) – Des universitaires et chercheurs marocains et africains ont souligné, dimanche à Assa (Province d’Assa-Zag), les relations spirituelles étroites et enracinées dans l’histoire entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Les chercheurs du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Mauritanie ont relevé, lors d’un colloque organisé sur le thème « Les relations spirituelles entre le Royaume du Maroc et l’Afrique de l’Ouest : la tarika Tijaniya comme exemple » dans le cadre du moussem religieux annuel de la Zaouia d’Assa, que les relations religieuses entre le Maroc et l’Afrique sont ancrées dans l’histoire à travers la contribution des oulémas du Royaume à la diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest, soulignant le rôle joué par la tarika Tijaniya dans la consolidation des relations spirituelles et religieuses entre le Maroc et ces pays.

Intervenant lors de ce colloque, Souri Mhamdi, professeur de sciences de la religion au Burkina Faso, a noté que la tarika Tijaniya a joué un rôle majeur dans la sécurité spirituelle et religieuse modérée, ce qui a contribué à sa large diffusion au Maroc et en Afrique depuis sa fondation par Abi Abbas Ahmed ben MohamedTijani.

Il a ajouté que la zaouia Tijaniya a également joué un rôle central dans le rapprochement entre les courants et écoles religieuses et contribué à la consolidation des relations historiques et religieuses entre les dirigeants du sud de l’Afrique de l’Ouest et les Souverains du Maroc.

De son côté, Tijani Ba, magistrat au tribunal de Kafrine au Sénégal, a relevé les similitudes entre le Maroc et le Sénégal en termes d’adhésion à la foi achaârite et au rite malékite et l’existence d’écoles coraniques anciennes, soulignant que la plupart des valeurs religieuses, humaines et sociales sénégalaises trouvent leur naissance au Maroc, grâce notamment à l’université d’Al-Qaraouiyine qui a joué un rôle important dans l’encadrement et la formation de nombreux oulémas sénégalais.

Il a également relevé que les relations entre le Maroc et le Sénégal ont commencé avant l’islam et que l’islam a connu une grande diffusion au Sénégal à l’époque des Almoravides, ajoutant que l’esprit d’allégeance aux Souverains alaouites est devenu l’un des principes des fidèles de la tarika Tijaniya.

Le moussem religieux d’Assa, organisé sur une durée de quatre jours en partenariat avec la province d’Assa-Zag, le conseil provincial d’Assa-Zag, le conseil régional de Guelmim-Oued Noun, l’Agence du Sud et le conseil communal d’Assa, vise à consacrer le rayonnement religieux et culturel de la zaouia d’Assa à travers le moussem « Malga Salihine » (Carrefour des hommes vertueux) en tant que l’une des importantes manifestations religieuses et patrimoniales de la région.

L’édition de cette année est marquée par l’organisation de plusieurs événements mettant en valeur les différents aspects de la célébration par les tribus du Sahara de l’anniversaire de la naissance du Prophète Sidna Mohammed (PSL), à travers des soirées de dikr et de louanges du Prophète, des concours de mémorisation et récitation du Saint Coran ainsi que ce colloque sur les relations spirituelles entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest .