Assa-Zag : La promotion de la santé de la mère et de l’enfant au cœur des préoccupations de l’INDH

lundi, 20 mai, 2024 à 20:56

Assa-Zag – Le secteur de la santé se trouve au cœur des priorités de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province d’Assa-Zag, à travers la mise en œuvre de nombreux projets touchant à la santé de la mère et de l’enfant.

Ces projets visent à améliorer les conditions d’accès aux services de santé, notamment pour les personnes les plus vulnérables, ainsi qu’à améliorer la qualité des services de santé au profit de la population locale.

Parmi les axes prioritaires des interventions de l’INDH figure l’amélioration de la santé maternelle et infantile dans le cadre du quatrième programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes”.

Ainsi, l’INDH a mis en œuvre, entre les années 2020 et 2023, 11 projets d’un coût de 2.536.834,48 de dirhams, pour l’acquisition d’équipements de consultation médicale pré et postnatale et de diagnostic des maladies liées à la malnutrition et au retard de croissance, la construction de deux maternités dans la ville d’Assa et l’organisation de cinq caravanes médicales et de campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

Ces projets, qui ciblent les femmes en âge de procréer, les mères et les enfants, visent à améliorer la santé maternelle et infantile et à doter les médecins d’équipements de pointe pour fournir des services de qualité à la population.

La déléguée provinciale du ministère de la santé et de la protection sociale, Siham Laâmarti a souligné l’importance des équipements mis à la disposition du Centre hospitalier provincial d’Assa, en particulier le service de santé maternelle et infantile, pour un budget de plus de 258.000 dhs.

Elle a souligné que l’INDH apporte un grand soutien au secteur de la santé, à travers plusieurs projets, dont l’acquisition d’une unité mobile de santé maternelle et infantile, et l’équipement de la maternité de l’hôpital provincial.

De son côté, le chef du service impulsion du capital humain pour les générations montantes à la province d’Assa Zag, a souligné l’importance des interventions menées par l’INDH pour soutenir le secteur de la santé dans la région, en finançant de nombreux projets, dont deux au profit de la maternité de l’hôpital régional.

Il a noté que l’objectif de ces projets est de promouvoir la santé de la mère et de l’enfant et de réduire la mortalité maternelle et infantile, ainsi que de rapprocher les services de santé des citoyens et d’améliorer la qualité de ces services.