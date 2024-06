Atelier à Rabat sur le renforcement du leadership transformationnel des femmes

dimanche, 9 juin, 2024 à 15:25

Rabat – Les travaux d’un atelier de formation visant à renforcer le leadership transformationnel des femmes et à encourager leur participation aux processus décisionnels ont débuté samedi à Rabat, sous le thème “le new leadership féminin”.

Initié par la Fondation ConnectinGroup International (FCGI) avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann, cet atelier s’inscrit dans la dynamique enclenchée par une nouvelle vision de la formation et un nouveau cycle de formation lancés par la FCGI dans le cadre de son plan d’action 2023-2027.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de la FCGI, Nouzha Bouchareb, a souligné que la Fondation se veut un outil d’encouragement et d’implication des femmes marocaines dans la vie sociale, économique et politique.

Dans ce sens, Mme Bouchareb a mis en avant les efforts de la FCGI pour améliorer la représentativité des femmes aux postes de décision, notamment par le renforcement de leurs compétences en matière de leadership transformationnel, en partenariat avec des instituts et des universités.

La FCGI, à travers ses six représentations régionales, a déjà renforcé les capacités de plus de 2350 femmes, incluant des députées, élues locales, cheffes d’entreprise et cadres, a-t-elle rappelé, indiquant que cet atelier aborde diverses thématiques, notamment l’identification des différents styles de leadership féminin, les facteurs de succès des leaders, et le développement de la résilience et de la légitimité pour un positionnement efficace en tant que femmes leaders.

Par ailleurs, Mme Bouchareb a souligné que bien que des avancées significatives aient été réalisées, des progrès sont encore nécessaires pour atteindre une égalité effective entre hommes et femmes.

À cet égard, la présidente de la FCGI a identifié plusieurs obstacles socioculturels freinant cette progression, notamment l’accès des femmes aux structures hiérarchisées et une faible appropriation de la dimension genre par tous les acteurs.

Pour sa part, la représentante de la Fondation Friedrich Naumann au Maroc, Saloua El Ghalmi, a déclaré à la presse que la présence de la Fondation Friedrich Naumann est liées dans un partenariat de treize ans avec la FCGI, visant à renforcer les compétences des femmes pour qu’elles accèdent à des postes de décision à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

“Ce partenariat repose sur des valeurs communes d’égalité et de solidarité”, a-t-elle ajouté.

Cet atelier de deux jours examine plusieurs thématiques portant notamment sur l’identification des différents styles de leadership féminin, les facteurs de succès des leaders, et le développement de la résilience et de la légitimité pour un positionnement efficace en tant que femmes leaders.

Il s’agit aussi de questions relatives aux facteurs de réussite du leadership, aux principales qualités de leadership et aux principaux types de leadership.

Créée en 2011, la Fondation ConnectinGroup International (FCGI) œuvre principalement pour renforcer la participation des femmes à la prise de décision et atteindre l’égalité des sexes dans les domaines économique, politique et social.

Ses objectifs incluent l’amélioration de la représentativité des femmes marocaines dans les postes de décision politique, la promotion d’une culture civique pour inciter les femmes à s’impliquer dans la construction d’une société égalitaire, et le renforcement du leadership transformationnel des femmes. La FCGI veille également à l’intégration de l’approche genre dans les programmes et politiques publiques, tout en soutenant l’autonomisation économique des femmes, notamment les plus vulnérables, afin d’éradiquer la pauvreté et d’instaurer la paix sociale.