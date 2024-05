Des ateliers sur les droits de l’Homme au profit d’une soixantaine de détenus de la prison locale de Dakhla

lundi, 27 mai, 2024 à 20:45

Dakhla – Quelque 60 détenus de la prison locale de Dakhla ont bénéficié, lundi, d’une série d’ateliers thématiques dans le domaine des droits de l’Homme.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de la caravane des droits de l’Homme ‘’Etape de la prison locale’’, initiée par la Commissions régionale des Droits de l’Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab, ayant pour objectif de promouvoir la culture des droits humains dans les établissements scolaires et les centres de réadaptation, de formation et de réinsertion.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de la CRDH, Maimouna Essayed a souligné que la caravane des droits de l’Homme qui fait escale à la prison locale de Dakhla, a pour objectif de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, en vue de promouvoir la culture du respect des droits de l’Homme.

“La caravane des droits de l’Homme a fait escale, lors de sa première étape, dans les établissements scolaires publics et privés”, a fait remarquer Mme Essayed, notant que les maisons de jeunes et les colonies de vacances constituent les prochaines étapes de cette initiative qui va durer tout au long de l’année.

Pour sa part, le directeur de la prison locale de Dakhla 2, Ali Louardi a relevé que 60 détenus ont bénéficié d’ateliers de formations sur les droits de l’Homme, faisant savoir qu’un atelier axé sur l’approche genre a été également organisé au profit du personnel et cadres de cet établissement pénitencier.

Ces ateliers, a poursuivi M. Louardi, ont pour but de diffuser et de promouvoir la culture des droits de l’Homme dans l’espace carcéral, notant que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, accorde un intérêt particulier à la mise en œuvre de tout ce qui a trait aux droits humains au niveau des établissements carcéraux.

A cette occasion, les 60 détenus ont bénéficié de trois ateliers thématiques axés sur “ La discipline carcérale’’, “La santé mentale et développement personnel”, et “L’importance des valeurs dans le processus de réadaptation et de réinsertion”.

En marge de ces ateliers, une table ronde sur “ Le rôle des personnes qui veillent sur l’application de la loi dans la préservation des droits détenus’’ a été organisée avec la participation des représentants de la prison locale de Dakhla, du tribunal de première instance d’Oued Eddahab, de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale.