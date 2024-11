Autonomisation des femmes: Une session de formation au profit de 4.000 femmes à Dakhla

mardi, 26 novembre, 2024 à 22:29

Dans le cadre des opérations sécuritaires visant à lutter contre les crimes portant atteinte à la faune sauvage et aux forêts, et à protéger les espèces animales menacées d’extinction, les éléments de la police à Nador et à Marrakech, en coordination avec les services de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), ont réussi à saisir, mardi, plusieurs animaux sauvages et reptiles destinés à la vente illégale.