Averses orageuses, grêle et rafales de vent ce mercredi dans plusieurs provinces (Bulletin d’alerte)

mercredi, 4 septembre, 2024 à 12:45

Partout à Casablanca, c’est le rush dans les librairies qui croulent, à l’instar des autres villes du Royaume, sous les commandes des fournitures scolaires et leur achat sur place. Une aubaine pour les libraires et les éditeurs qui se préparent bien à ce pic d’activité et d’affluence.