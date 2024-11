Averses orageuses localement fortes avec rafales de vent lundi et mardi dans plusieurs provinces (bulletin d’alerte)

lundi, 18 novembre, 2024 à 20:32

Un lot de véhicules et de motos a été remis lundi à Casablanca aux services de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale, ainsi qu’au Centre Régional de transfusion sanguine (CRTS) et ce, à l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la fête de l’Indépendance.