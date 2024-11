Averses de pluies avec chutes de neige et fortes rafales de vent vendredi et samedi dans plusieurs provinces (bulletin d’alerte)

jeudi, 14 novembre, 2024 à 23:56

Le match qui opposera vendredi la sélection nationale marocaine à son homologue du Gabon pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, sera une confrontation comme celle de l’aller, “très ouverte et offensive avec deux équipes libérées et qui veulent gagner”, a affirmé le sélectionneur national, Walid Regragui.