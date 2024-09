Azilal : Dons royaux au profit des Chorfa des Zaouias Bassiria et de Tanaghmelt

samedi, 28 septembre, 2024 à 15:21

Azilal- Une Commission royale a procédé, vendredi, dans la province d’Azilal à la remise de dons royaux au profit des Chorfa des Zaouias Bassiria et de Tanaghmelt, en commémoration du 26ème anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

Les dons Royaux ont été remis lors de cérémonies religieuses qui se sont déroulées dans un climat de recueillement et de piété en présence notamment du gouverneur de la province d’Azilal, M’hamed Atfaoui, du délégué provincial des Habous et des Affaires islamiques, du nadhir des Habous, du président et des membres du Conseil local des Ouléma, d’élus locaux et d’autres personnalités civiles et militaires.

Au terme de ces cérémonies religieuses, les Mokadems des Zaouias Bassiria et de Tanaghmelt ont exprimé à cette occasion leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la Haute sollicitude Royale et l’intérêt dont le Souverain entoure le champ religieux.

Après déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed (PSL), l’assistance a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa Sainte Miséricorde.