Azilal: L’approvisionnement en eau des localités montagneuses érigé en priorité absolue

mardi, 3 septembre, 2024 à 12:49

Azilal – L’approvisionnement constant en eau potable des localités montagneuses ou enclavées de la province d’Azilal a été érigé en priorité absolue, pour faire face au stress hydrique alarmant dans la région.

Projet phare, la Station monobloc de potabilisation, de dessalement et de déminéralisation de Ouaouizeght offre une solution innovante pour la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de cette commune et des localités avoisinantes, fortement impactées par la raréfaction des précipitations et chutes de neiges.

Cette station nouvelle génération, mise en place par le ministère de l’Intérieur conformément aux Hautes Directives Royales visant à répondre à la pénurie de l’eau, a pour ambition de garantir la disponibilité, l’accessibilité ainsi qu’une meilleure qualité d’eau desservie aux populations.

Ce projet novateur, une illustration de l’intérêt particulier porté par SM le Roi Mohammed VI à la sécurité hydrique, repose sur un traitement de l’eau par osmose inverse après un pré-traitement à travers lequel la station assure la purification des eaux pompées à partir de forages au moyen de filtres par sable et de filtres à cartouches.

Après cette première phase, l’eau est soumise au traitement par osmose inverse ainsi qu’à un post-traitement comprenant déminéralisation et désinfection.

Il s’agit d’une technologie moderne qui apporte une solution appropriée et instantanée à la problématique des coupures d’eau potables et, qui plus est, améliore grandement la qualité d’eau et encourage la rupture avec le phénomène de pompage illégal et de creusement anarchique des puits.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur provincial de l’ONEE-Branche Eau à Azilal, Abdelaziz Zidane, a souligné que la mise en place de cette station nouvelle génération s’inscrit dans un vaste programme du ministère de l’Intérieur pour l’acquisition de stations monoblocs de dessalement d’eau destiné à répondre à la crise hydrique due à la régression des précipitations et à la succession des années de sécheresse.

“Face à la diminution des débits des sources d’eau alimentant la commune de Ouaouizeght, il s’est avéré nécessaire d’améliorer la qualité d’eau pompée des forages construits conformément aux normes nationales et internationales”, a précisé M. Zidane, rappelant que la station d’une capacité de 10 L/sec a permis d’assurer la qualité d’eau et de satisfaire les besoins des habitants.

Il s’agit d’une station monobloc facilement manipulable dotée de deux unités compactes et de deux réservoirs, de même qu’elle peut être déplacée facilement aux fins de l’approvisionnement d’autres localités en eau potable en cas de besoin.

Dans des déclarations similaires, plusieurs habitants des communes de Ouaouizeght et d’Aseksi ont fait part de leur profonde gratitude à SM le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer, tout en saluant l’engagement des autorités locales de la province d’Azilal en vue d’assurer un approvisionnement continu en eau sans avoir à se déplacer.

A l’échelle de la province, d’importants moyens logistiques ont été mis en place en vue de répondre à la demande en eau des différentes localités montagneuses, de sorte à faire face à la raréfaction des ressources hydriques engendrée par la baisse des retenues du barrage Bin El Ouidane.

Fruit d’une vision Royale résolument tournée vers l’avenir et plaçant le citoyen au cœur du développement, le renforcement de la sécurisation et de l’approvisionnement en eau potable des zones montagneuses d’Azilal est un chantier d’envergure qui vient faire face à six années de sécheresse consécutives durant lesquelles les réserves en eau, tant souterraines que superficielles, ont été profondément impactées.

Ces projets interviennent au moment où les niveaux de remplissage des barrages ne dépassent pas 28 % au niveau national, avec une répartition déséquilibrée entre les divers bassins hydrauliques.