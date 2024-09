Azilal : Signature d’un mémorandum d’entente pour la formation des jeunes de la région d’Ouzoud aux métiers du numérique

mercredi, 4 septembre, 2024 à 16:48

Commune d’Ait Taguella (Azilal) – Un mémorandum d’entente pour la formation des jeunes de la région d’Ouzoud aux métiers et spécialités du numérique, a été signé, mardi soir à Ouzoud, dans le but de favoriser l’insertion socio-économique des jeunes de cette région.

Paraphé par la présidente de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable, Bahija Simou, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le Directeur Général de Maroc Numeric Cluster, Chafik El Ouriaghli et le représentant de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Mehdi Kettani, ce mémorandum d’entente vise à former les jeunes de la région d’Ouzoud aux métiers du numérique dans le but de promouvoir leur employabilité dans le domaine digital et de favoriser le développement socio-économique de la région.

Signé en marge de l’ouverture de la 2ème édition du Festival international du cinéma de montagne d’Ouzoud, ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de la généralisation du programme « JobinTech », qui ambitionne de former 15.000 jeunes dans les métiers du numérique à travers les différentes régions du Royaume à l’horizon 2026.

Ce programme repose sur une offre de formations gratuite intensive et qualifiante s’étalant sur des périodes d’une durée de 3 à 6 mois, une initiative supervisée par le ministère de la Transition numérique en partenariat avec la Caisse de Dépôt et de Gestion et gérée par Maroc Numeric Cluster.

Ces formations intègrent des compétences théoriques et pratiques, couvrant des domaines tels que le développement logiciel, l’analyse de données, et l’intelligence artificielle. Ce programme vise à développer un vivier de talents, à soutenir l’écosystème digital national et à offrir aux jeunes des opportunités de renforcer leur employabilité grâce à des formations de reskilling et l’upskilling.

Dans une allocution, Mme Mezzour a souligné que ce mémorandum d’entente a pour but d’accompagner et de motiver les jeunes de la région en les plaçant au cœur de la dynamique numérique ainsi qu’à renforcer leur intégration dans le marché du travail.

Soulignant les compétences des jeunes de la région de Béni Mellal-Khénifra, Mme Mezzour a fait savoir que celle-ci dispose d’un fort potentiel de développement dans les métiers du numérique dans la mesure où elle a démontré son grand savoir-faire dans des domaines tels que la programmation et le codage informatique.

Pour sa part, Mme Simou a rappelé que la signature de ce mémorandum ambitionne de promouvoir l’employabilité des jeunes de la région en les formant dans des domaines à forte valeur ajoutée, notant qu’en raison de l’exacerbation du phénomène du stress hydrique, la recherche de nouvelles alternatives à même d’améliorer le niveau socio-économique de cette région montagneuse s’impose.

La signature de ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique visant à placer les ressources humaines au cœur de la transformation numérique du Royaume et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, conformément aux Hautes Directives Royales appelant à accélérer le rythme de la transformation numérique.

La deuxième édition du Festival international du cinéma de montagne s’est ouverte, mardi soir, à Ouzoud, avec la participation d’une pléiade de cinéastes marocains et étrangers.

Organisé du 3 au 7 septembre à l’initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre Cinématographique Marocain, cet événement culturel se veut une occasion de rapprocher le cinéma de la population dans cette région au patrimoine riche, mais où l’offre artistique reste encore restreinte.