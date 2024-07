B7ar Bla Plastic: Des ateliers de sensibilisation au profit des enfants au Centre national de vacances à Bouznika

mardi, 16 juillet, 2024 à 19:41

Bouznika – Une action de sensibilisation a été organisée, mardi, au profit des enfants au Centre national de vacances “Bouznika plage”, dans le cadre de l’opération #B7ar Bla Plastic (Une mer sans plastique) initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Tenue sous le thème “Le rôle des océans dans la réalisation de la sécurité alimentaire”, cet événement organisé en coordination avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, et en partenariat avec l’association Les amis de la mer, le Club national des sports aquatiques et l’association Aït Oussa pour le développement et la coopération, vise à sensibiliser les enfants à l’importance de la propreté des plages et de la mer et de la lutte contre la pollution plastique.

A cet effet, des ateliers interactifs et ludiques ont été animés au profit des enfants, couvrant un large éventail de sujets liés à l’environnement marin.

Il s’agit, notamment, de la plongée touristique, offrant aux enfants un aperçu du monde sous-marin pour leur souligner l’importance de sa préservation; les concepts de pêche durable et d’économie bleue. Il a été aussi question de les sensibiliser à l’exploitation responsable des ressources et de la biodiversité marines, en suscitant leur prise de conscience à l’égard de la richesse et de la fragilité des écosystèmes océaniques.

Les ateliers ont également mis l’accent sur les différents types de déchets qui menacent les océans, initiant les enfants aux principes du recyclage, en particulier celui des déchets plastiques.

“Cette action de sensibilisation, initiée dans le cadre de la 5ème édition de l’opération #B7ar Bla Plastic, vise à impliquer les enfants participant aux colonies de vacances dans des activités éducatives sur la protection de l’environnement marin”, a souligné le responsable des programmes du pôle Littoral et océan à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, Sami El Iklil.

“Cette année, la Fondation a décidé d’élargir la portée géographique et thématique de cette opération de sensibilisation. Ainsi, nous avons lancé une opération spécifique au niveau des colonies de vacances pour enfants”, a fait savoir M. El Iklil, dans une déclaration à la MAP, indiquant que cette démarche vise à sensibiliser les enfants et leur apporter un aperçu global sur l’importance du littoral ainsi que sur les effets néfastes de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité.

“Nous avons le plaisir de nous joindre à la campagne de sensibilisation sur la plage de Bouznika. En tant qu’association pionnière dans le domaine de la plongée, nous sommes fiers de collaborer avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement afin de sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution et des déchets marins”, a déclaré le président de l’association Les amis de la mer, Ismail Benomar.

“Notre mission est double: non seulement nous plongeons pour nettoyer la mer, mais nous participons également aux campagnes éducatives pour prévenir la pollution à la source”.

L’opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement sous la présidence effective de Son Altesse Royale lLa Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme “Plages propres”.