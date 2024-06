Benguérir: Remise des prix aux lauréats du Solar Decathlon Africa-Design Challenge 2024

vendredi, 7 juin, 2024 à 12:41

Benguérir – Les lauréats du concours Solar Decathlon Africa-Design Challenge 2024, organisé à l’initiative de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), ont été récompensés, jeudi soir, à Benguérir.

Organisé sous l’égide du ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, en collaboration avec le Green Energy Park et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et avec le soutien du Département de l’Énergie des États-Unis, le concours a vu la participation d’équipes comprenant plus de 250 étudiants et chercheurs de six pays.

Ces équipes, représentant plus de 70 universités et écoles, ont présenté des prototypes de maisons à haute efficacité énergétique intégrant les technologies les plus récentes.

Ainsi, l’équipe “Eco-terra” de l’École Nationale d’Architecture (ENA) de Marrakech a remporté le prix de la catégorie résidentielle, tandis que le prix de la catégorie commerciale a été décerné à l’équipe “Innovex” de l’ENA de Rabat et de l’école “SupMTI” de Rabat.

Le prix de la construction communautaire est revenu à l’équipe “Buiclay” de l’École Supérieure de Technologie de Salé, à l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Rabat et à l’ENA de Rabat.

Les innovations remarquables comprenaient des systèmes photovoltaïques avancés où les équipes ont utilisé des panneaux solaires de nouvelle génération, optimisés pour une production d’énergie maximale même dans des conditions de faible luminosité, et des systèmes de stockage d’énergie utilisant des batteries haute capacité et des solutions de stockage thermique, garantissant une plus grande autonomie énergétique.

Il s’agit,en outre, une gestion intelligente de l’énergie grâce à l’intégration de systèmes de gestion de l’énergie basés sur l’intelligence artificielle, permettant d’optimiser la consommation d’énergie en temps réel, ainsi que l’utilisation de matériaux de construction durables et recyclables.

Il a été aussi question, de techniques de construction innovantes, appliquant des méthodes de construction modulaire et préfabriquée, réduisant ainsi les déchets et améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Le Solar Decathlon Africa Design Challenge, s’est concentré particulièrement sur la construction durable, démontrant l’importance de combiner innovation et durabilité dans les projets, en intégrant des pratiques de construction qui réduisent l’impact environnemental tout en maximisant l’efficacité des ressources.

Les conceptions des prototypes montrent comment les techniques de construction durable peuvent être appliquées à grande échelle, influençant positivement le secteur de la construction.

Les équipes ont également dévoilé, en utilisant des matériaux disponibles localement et respectueux de l’environnement, des processus de construction efficaces et des technologies intelligentes, durable et performantes dans la construction des bâtiments du futur.

À cet égard, Samir Rachidi, directeur général de l’IRESEN, a déclaré que le concours a vu la participation d’équipes multidisciplinaires d’étudiants universitaires, ayant conçu des bâtiments à haute performance utilisant des modèles de construction durable et des matériaux locaux accessibles.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que ces équipes se sont distinguées par des projets exemplaires, mettant en avant le potentiel énorme des jeunes talents aux niveaux national, continental et international, pour réaliser une transition durable dans le secteur de la construction et de l’urbanisme.

Pour sa part, Maryam El Bazzi, de l’équipe “Eco-terra” lauréate de cette édition, a exprimé sa joie de cette victoire, expliquant que l’équipe s’était concentrée sur les défis techniques et énergétiques ainsi que sur la qualité des espaces intérieurs en tenant compte du bien-être des habitants.

Selon les organisateurs, le Challenge a connu un “succès retentissant”, démontrant le potentiel énorme des jeunes talents internationaux pour transformer le secteur de la construction durable à travers les projets présentés cette année, qui sont considérés comme des modèles pour les initiatives de construction verte et de développement durable à l’avenir.