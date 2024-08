Benguérir : Réunion de la commission provinciale de l’eau

vendredi, 16 août, 2024 à 22:15

Benguérir (province de Rhamna) – Une réunion de la Commission provinciale de l’eau s’est tenue, vendredi au siège de la préfecture de Rhamna à Benguérir, dans le cadre du suivi continu de la situation hydrique et de ses répercussions sur l’approvisionnement de la province en eau.

La réunion, présidée par le secrétaire général de la préfecture de la province, Al Mostapha Tayaa, s’est déroulée en présence d’agents d’autorité, de représentants des services sécuritaires, des élus locaux, de représentants des services décentralisés concernés et des acteurs de la société civile, et a été consacrée à l’examen des mesures prises pour gérer le stress hydrique dans la province de Rhamna.

Dans une allocution à cette occasion, M. Tayaa a rappelé les Hautes instructions Royales relatives à la rationalisation des ressources en eau, à la nécessité d’adopter la vigilance et la fermeté nécessaires pour gérer la question de la pénurie d’eau en tant qu’un des éléments vitaux nécessaires à la vie et au développement économique et social, à l’examen des conséquences de la crise de l’eau que connaît le Royaume en raison des années de sécheresse successives, et à la réflexion aux moyens de soutenir les ressources en eau par des ressources supplémentaires.

Il a souligné que cette réunion intervient à un moment particulier en raison de la situation climatique alarmante dans la province de Rhamna, comme dans d’autres provinces du Royaume, qui se caractérise par la rareté des précipitations enregistrées jusqu’à présent et l’état de remplissage du barrage Al Massira, principale source d’approvisionnement de la province, qui a enregistré cette année les niveaux les plus bas par rapport aux années précédentes (moins de 1%).

Cette réunion est une occasion pour sensibiliser l’ensemble des intervenants à cette étape « exceptionnelle et sensible » qui exige de tous, en tant que responsables, de conjuguer les efforts et de s’engager dans la gestion de cette situation, compte tenu de la rareté de l’eau, pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population de la province, a-t-il insisté, appelant à la rationalisation de l’usage de cette substance vitale.

Dans ce contexte, le secrétaire général de la préfecture de la province a mis en exergue l’importance des mesures prises au niveau provincial pour rationaliser l’utilisation de l’eau et la contribution positive des acteurs de la société civile dans les processus de sensibilisation et de communication et l’implication de la population locale dans les différentes initiatives lancées dans ce domaine.

Il a mis en exergue l’importance de l’adoption d’une approche renouvelée et innovante qui implique la participation des autorités compétentes et de tous les acteurs institutionnels, ainsi que du secteur privé et des institutions de recherche scientifique, sans négliger le rôle essentiel du tissu associatif pour assurer l’implication des grands consommateurs des ressources en eau et de tous les citoyens pour réduire la consommation excessive d’eau et renforcer le rôle de la police de l’eau.

Cette réunion a été marquée par une présentation des mesures prises au niveau de la province pour gérer le stress hydrique, notamment la programmation de forages et puits exploratoires, le projet de mise en place d’une station mobile de dessalement des eaux souterraines, le projet d’alimentation en eau potable dans le cadre du programme du Conseil de la région Marrakech-Safi, le Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation 2020-2027, le Programme de lutte contre la sécheresse, ainsi que le renforcement du suivi et de la coordination des efforts entre les différentes parties prenantes, et la programmation d’activités de sensibilisation.

Un exposé a également été présenté sur les interventions de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), département de l’eau, dans la surveillance et le traitement des fuites d’eau dans la ville de Benguérir et dans plusieurs villages de la province, ainsi que sur les campagnes pour lutter contre les pratiques de vol d’eau.