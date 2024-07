Béni Mellal : Cérémonie de lancement des projets financés dans le cadre du programme “Ajyal Égalité”

mercredi, 17 juillet, 2024 à 22:06

Béni Mellal – La cérémonie de lancement des projets financés dans le cadre du programme “Ajyal Égalité”, visant à renforcer la culture de l’égalité entre femmes et hommes, a eu lieu, mercredi à Béni Mellal, en présence de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Le programme Ajyal Égalité, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Ambassade de France, vise à renforcer la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes en Tunisie, Maroc, Algérie et Libye en soutenant les parties prenantes nationales et locales engagées sur cette question.

Mis en œuvre par Expertise France, le programme appuie les acteurs de la société civile dans les quatre pays cibles afin de promouvoir l’égalité femmes-hommes à tous les niveaux.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, Ajyal Égalité soutient les associations, coalitions et consortiums porteurs de projets innovants visant l’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation des projets des associations financées par Expertise France dans le cadre du programme Ajyal Egalité au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, à savoir, l’Association Intilaka pour le développement, l’environnement et la culture, l’Association ANIR pour le développement des femmes et d’assistance sociale, l’Association Ayadi Al Amal ainsi que l’Association Insat pour la lutte contre la violence faite aux femmes à Béni Mellal.

Il s’agit également de l’ Association qualification des jeunes (AQJ) et de l’Organisation pionnier enfants du Maroc (OPEM) dont les contrats de subvention ont été signés au cours de cette cérémonie.

Intervenant à cette occasion, M. Lecourtier a souligné que le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a érigé la question de l’égalité des genres en priorité, saluant hautement le rôle de la société civile marocaine “en constante évolution” et “très active” dans plusieurs domaines dont, entre autres, la transition énergétique, l’égalité des genres et la démocratie locale.

Rappelant les objectifs du programme Ajyal égalité visant en particulier à promouvoir l’égalité femmes-hommes à tous les niveaux, le diplomate français a souligné que ce programme a pour objectif d’accompagner le Maroc dans ses choix démocratiques en érigeant l’égalité des genres en priorité.

A travers ce programme, il s’agit d’apporter les moyens nécessaires à ces associations pour développer des actions de sensibilisation et pour mobiliser les acteurs sociaux et la jeunesse universitaire sur l’importance de l’égalité des genres, a-t-il fait savoir, notant que ce programme s’inscrit dans le sillage des efforts menés par le Maroc en vue de lutter contre les violences faites aux femmes.

De son côté, le représentant régional d’Expertise France pour l’Afrique du Nord, Martin Fortes-Delacroix a indiqué que ce programme représente le coeur du métier de la coopération technique qui travaille dans le cadre d’une approche de proximité avec les acteurs de terrain qui opèrent le changement et qui oeuvrent au quotidien pour faire grimper l’égalité des genres.

Organisé par Expertise France, cet événement vise à mettre en lumière les projets sélectionnés et à permettre aux porteurs de projets de présenter leurs initiatives novatrices en matière d’égalité femmes-hommes, tout en renforçant la collaboration entre les différents acteurs engagés dans cette cause.

La cérémonie de lancement des projets constitue une étape cruciale dans la promotion de l’égalité femmes-hommes dans la région et marque l’engagement des différents acteurs à soutenir des initiatives en faveur de cette cause.

Ont pris part à la cérémonie de lancement de ce projet, outre l’ambassadeur de France au Maroc et le représentant régional d’Expertise France pour l’Afrique du Nord, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, le président de la région, les élus, les chefs des services extérieurs et sécuritaires ainsi que les acteurs de la société civile.