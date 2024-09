Béni Mellal : Focus sur les opportunités d’échanges académiques et culturels entre le Maroc et les États-Unis

mercredi, 11 septembre, 2024 à 18:51

Béni Mellal – Les opportunités d’échanges académiques et culturels entre étudiants de la région Béni Mellal-Khénifra et leurs pairs américains, ont été présentées, mardi à Béni Mellal, à l’occasion d’une visite de la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott.

Au cours de cette visite, les opportunités et programmes d’échanges entre étudiants marocains et leurs homologues américains ont été disséquées devant un parterre d’enseignants et d’étudiants de l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal.

A cette occasion, la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca a présenté les différents programmes mis en place par l’ambassade des États-Unis offrant l’opportunité aux jeunes étudiants marocains de s’engager dans un échange culturel avec leurs pairs américains.

La Consule générale a souligné que l’adhésion des étudiants marocains à ces programmes d’échange académique est une preuve tangible du partenariat culturel fructueux liant le Royaume et les États-Unis.

Par la suite, la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca a pris connaissance des importantes potentialités dont regorge la région Béni Mellal-Khénifra avant de se rendre à la coopérative Sanad où elle s’est informée sur l’important potentiel des femmes rurales opérant dans le secteur coopératif régional.

Dans une déclaration à la MAP, la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca a expliqué que cette visite vient célébrer le grand travail mené par les femmes de la région Béni Mellal-Khénifra qui contribuent à la réalisation du développement escompté, relevant que cette visite a été l’opportunité de découvrir de près les divers atouts touristiques et écologiques ainsi que les opportunités de croissance offertes par les femmes des coopératives.

Pour sa part, la présidente de la coopérative Sanad, Amina Majdi a rappelé que cette visite constitue une source de motivation pour les dizaines de femmes travaillant au sein des coopératives agricoles, précisant qu’elle fait partie de ces nombreuses femmes ayant bénéficié d’un séjour culturel dans le cadre d’un programme d’échange américain qui lui a permis de tirer pleinement profit des expériences réussies dans ce domaine.