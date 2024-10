A Benslimane, l’INDH poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur de la santé maternelle et infantile

vendredi, 25 octobre, 2024 à 18:16

Benslimane – Au centre de santé rural de 2ème niveau à Sidi Bettach (province de Benslimane), l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur de la santé des femmes enceintes ou en passe de le devenir.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation quant à l’importance des 1000 premiers jours dans la vie de l’enfant lancée sous le thème “Les 1000 premiers jours, la base de l’avenir de nos enfants”.

Et aussi en célébration de la journée internationale des femmes rurales, une occasion saisie par le comité provincial du développement humain pour s’enquérir du déroulement de l’opération.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service “Amélioration du revenu et inclusion sociale” à la Division de l’action sociale à la préfecture de la province de Benslimane, Fouad Hassani, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’axe réservé à la santé maternelle et infantile du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

Dressant un premier bilan de l’INDH autour de cet axe, il a fait état de la réalisation et de la programmation de 10 projets à Benslimane pour un coût de plus de 6 millions de dirhams et au profit de 1.500 bénéficiaires, notant que ces projets concernent principalement l’équipement des centres de santé et de la maternité, outre l’organisation de campagnes de sensibilisation ciblant les femmes enceintes.

Pour sa part, Bouchra Kamal Idrissi, présidente de l’Association Santé et Développement à Benslimane, a fait savoir que cette campagne est l’aboutissement d’un partenariat avec l’INDH et la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, lequel partenariat prévoit l’organisation de 27 campagnes de sensibilisation, dont 12 concernant la nutrition lors des 1.000 premiers jours de l’enfant ont déjà été réalisées.

Et d’inciter les femmes enceintes qui affluent au centre de santé rural de 2ème niveau à Sidi Bettach de faire régulièrement des consultations et des contrôles durant leur grossesse et de privilégier l’allaitement maternel pour prémunir leur progéniture contre certaines maladies et autres anomalies du système immunitaire.

A noter que la contribution de l’INDH dans cette opération se chiffre à 150.000 dirhams, outre l’accompagnement psychologique et le suivi du projet. Pour sa part, la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale apporte son assistance alors que l’Association Santé et Développement à Benslimane fournit les équipements médicaux nécessaires ainsi que les compléments alimentaires, outre le volet de sensibilisation en matière de santé maternelle et infantile.