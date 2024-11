Berkane/INDH: Signature de deux accords-cadres pour soutenir l’employabilité des jeunes

lundi, 11 novembre, 2024 à 20:53

Berkane – Deux accords-cadres ont été signés, lundi à Berkane, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec pour objectif de soutenir l’employabilité des jeunes dans les domaines de la robotique, du logiciel et des métiers des énergies renouvelables dans la province.

Les deux accords, signés lors d’une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) de Berkane, présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Ali Habouha, visent à soutenir l’employabilité des jeunes, en ouvrant des cycles de formation dans les domaines de la robotique et des logiciels, des métiers des énergies renouvelables, ainsi que des applications innovantes dans la province de Berkane.

Le premier accord, qui réunit le CPDH, l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, la Société de développement local Majal Berkane et l’Association provinciale pour le développement et la généralisation de l’enseignement, vise à accompagner les jeunes dans le domaine de la robotique et à soutenir leur insertion professionnelle, à travers la formation de formateurs en la matière, ainsi que le lancement de formations en logiciels pour accompagner la mise en œuvre du programme “Coding pour tous”.

Quant au deuxième, qui associe le CPDH, l’UMP d’Oujda, la Société de développement local Majal Berkane et l’Association homme et environnement, il ambitionne de soutenir et d’accompagner les jeunes, en mettant en place des formations dédiés aux métiers du coaching dans le domaine des énergies renouvelables et des applications innovantes.

Cet accord cible les jeunes passionnés par les métiers des énergies renouvelables, ainsi que les jeunes en situation de NEET (ni à l’emploi, ni en éducation, ni en formation), afin de les former, les qualifier et les accompagner.

Le chef de la division de l’action sociale et du développement humain de la préfecture à Berkane, Mohamed Mimouni, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que ces accords permettront aux jeunes d’accéder au marché du travail et à l’entrepreneuriat, en les formant aux “métiers d’avenir”, qui s’adaptent aux progrès technologiques et à l’ère du numérique.

Ces jeunes, a-t-il expliqué, bénéficieront de stages théorique et pratique, qui leur permettront d’acquérir les compétences techniques et scientifiques requises.

Selon M. Mimouni, ces accords viennent s’ajouter aux deux autres accords-cadres signés récemment avec la Ligue régionale de l’Oriental de football et la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines assimilées, pour favoriser l’insertion des jeunes par le sport.

De son côté, la présidente de l’Association provinciale pour le développement et la généralisation de l’enseignement dans la province de Berkane, Hayat Bentaleb, a mis en avant l’importance de l’accord signé avec l’association dans le cadre de l’INDH, qui va permettre d’augmenter le nombre de formateurs dans le domaine du numérique.

Elle a affirmé que cela aiderait l’association à mettre en œuvre ses projets visant à former les enfants du préscolaire et les élèves des différents niveaux scolaires dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle.