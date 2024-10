Biographie de M. Abdelkader El Jamoussi, ambassadeur du Royaume auprès de la République de Cameroun

vendredi, 18 octobre, 2024 à 20:13

Rabat – M. Abdelkader El Jamoussi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ambassadeur auprès de la République de Cameroun, occupait le poste de Consul Général du Royaume à New York depuis 2019.

M. El Jamoussi, âgé de 55 ans, a été chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc à Tokyo entre 2014 et 2018, et conseiller à l’ambassade du Royaume à Canberra entre 2010 et 2014.

Il a également exercé en tant que premier secrétaire à l’ambassade du Maroc à Londres entre 2004 et 2008, et comme premier secrétaire à l’ambassade du Royaume à La Haye entre 1995 et 2001.