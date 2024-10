Biographie de M. Jelloul Samsseme, nouveau wali, directeur général des Collectivités Territoriales

Rabat – M. Jelloul Samsseme que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé wali, directeur général des Collectivités Territoriales est né le 21 août 1966 à Sidi Kacem.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en industrie agro-alimentaire, d’un diplôme de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme et d’un diplôme de l’Institut Supérieur du Commerce et d’Administration des Entreprises, M. Samsseme a entamé sa carrière en qualité de chef de service de la qualité à la Sucrerie Nationale de BEHT (SUNAB).

Il a, par la suite, exercé la fonction de directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie, successivement à la province de Settat et à la province de Benslimane, entre 1999 et 2002, avant d’être nommé directeur du Centre Régional d’Investissement de la région Chaouia-Ouardigha, en 2002, et de la région Tanger-Tétouan, à partir de 2005.

Le 16 décembre 2010, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé M. Samsseme gouverneur de la province d’Ifrane. La confiance de Sa Majesté le Roi a été renouvelée en la personne de Samsseme en le nommant, le 20 janvier 2014, wali de la région de Taza-Al Hoceima-Taounate, gouverneur de la province d’Al Hoceima, puis wali attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, le 20 août 2018.

A partir du 18 octobre 2024, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé M. Samsseme wali, directeur général des Collectivités Territoriales.

M. Samsseme est marié et père de trois enfants.