Biographie de M. Kamal Doghmi, nouveau directeur de l’Agence marocaine du Sang et de ses dérivés

vendredi, 18 octobre, 2024 à 23:15

Rabat – M. Kamal Doghmi que SM le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, directeur de l’Agence marocaine du Sang et de ses dérivés, est Médecin Colonel Major, chef du service d’Hématologie Clinique à l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V (HMIMV) de Rabat et Professeur de l’Enseignement supérieur d’Hématologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.

Titulaire d’un Doctorat de Médecine de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, du Diplôme de spécialité des Hôpitaux des Armées (Vâl-de-Grâce) en Hématologie Clinique et du Diplôme Interuniversitaire de Spécialisation (DIS) en Hématologie Clinique -Université René Descartes, Paris V, M. Doghmi, a été nommé en 2019 directeur du Diplôme et Chef d’UPR hématologie Clinique à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

En 2018, il a été chef de Service d’Hématologie Clinique de l’HMIMV Rabat et Professeur de l’Enseignement Supérieur à Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat en 2013.

En 2009, il a été Professeur Agrégé en Hématologie Clinique à Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat et Professeur-Assistant en Hématologie Clinique à Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat en 2004.