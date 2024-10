Biographie de M. Mustapha El Alami Fellousse, nouvel ambassadeur du Maroc en République Centrafricaine

vendredi, 18 octobre, 2024 à 20:54

Rabat – M. Mustapha El Alami Fellousse, que SM le Roi Mohammed VI a nommé, ce vendredi, ambassadeur du Maroc en République Centrafricaine, occupait avant sa nomination le poste de Chef de Division à la Direction des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger.

Il avait également occupé le poste de Chef de la Division de l’Europe du Nord, centrale et occidentale entre 2018 et 2019 et de Ministre plénipotentiaire à la mission du Maroc auprès de l’Union européenne (UE) entre 2014 et 2017.

Auparavant, M. El Alami Fellousse (47 ans) avait rempli les missions de Chef de Division à la Direction de l’UE entre 2013 et 2014 et de Conseiller à l’Ambassade du Royaume à Ottawa entre 2007 et 2011.