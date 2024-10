Biographie de M. Omar Amghar, nouvel ambassadeur en République de Serbie

vendredi, 18 octobre, 2024 à 20:16

Rabat – M. Omar Amghar, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, nouvel ambassadeur du Maroc en République de Serbie, occupait le poste de Consul général à Strasbourg depuis 2023.

Agé de 55 ans, M. Amghar a occupé, également, les postes de directeur de l’Union Européenne et des Processus Méditerranéens entre 2018 et 2023 et d’adjoint de chef de la Mission du Maroc auprès de l’Union européenne (2016-2018).

Il a exercé également les fonctions de chef de division à la direction de l’Union européenne (2014-2016) et conseiller près la Mission du Maroc auprès de l’UE à Bruxelles (2005-2012).