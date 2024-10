Biographie de M. Younes Dirhoussi, nouvel ambassadeur du Royaume auprès de Saint Lucie

vendredi, 18 octobre, 2024 à 20:27

Rabat – M. Younes Dirhoussi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur auprès de Saint Lucie, occupait le poste de chef de mission adjoint à l’Ambassade du Maroc à Castries depuis 2023.

M. Dirhoussi (58 ans) a également occupé le poste de Consul Général du Maroc à Marseille entre 2015 et 2016, et de Consul général du Royaume à Toulouse entre 2012 et 2015.

De 2000 à 2002, il a été chef de mission adjoint à l’Ambassade du Maroc à la Haye.