Biographie de Mohamed Taouss, nouveau gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Aïn-Sebaâ-Hay-Mohammadi

mercredi, 23 octobre, 2024 à 23:26

Rabat – M. Mohamed Taouss que SM le Roi Mohammed VI a nommé Gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Aïn-Sebaâ-Hay-Mohammadi, est né le 15 juin 1974 à Nador.

Titulaire d’une licence en sciences économiques, d’un DESA en économie et lauréat de l’Institut Royal de l’Administration Territoriale, M. Taouss a entamé sa carrière d’agent d’autorité en 2004, en qualité de Caïd Taddart à la province de Taza, puis Caïd d’annexe administrative à la province d’Al Hoceima et à la préfecture d’Oujda-Angad successivement en 2008 et 2012, avant d’être promu Chef de Cercle, Directeur de la cité universitaire d’Oujda en 2014.

En 2015, M. Taouss a été nommé chef de district à la préfecture d’Oujda Angad, fonction qu’il a exercé à la préfecture de Rabat à partir de l’année 2018, avant d’être nommé, le 1er août 2019, chef de cercle, chef de la Division des Affaires Intérieures de la préfecture de Tanger-Assilah.

Le 22 août 2022, M. Taouss a été promu Secrétaire général, chef de la Division des Affaires Intérieures de la même préfecture, et à la date du 05 août 2023, il a été nommé Secrétaire général de la province d’Al Haouz, avant d’être muté, le 10 août 2024, en même qualité à la Province de Guelmim.

A partir du 18 octobre 2024, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé M. Taouss, Gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Aïn-Sebaâ-Hay-Mohammadi.

M. Mohamed Taouss est marié et père d’un enfant.