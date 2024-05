Boujdour: M. Ait Taleb lance les services de six centres de santé urbains et ruraux

vendredi, 17 mai, 2024 à 17:51

Boujdour – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, vendredi à Boujdour, les services de six centres de santé urbains et ruraux, et ce dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements de santé publics.