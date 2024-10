Campagne pluridisciplinaire sur les questions liées au genre et au VIH en milieu carcéral (DGAPR)

jeudi, 31 octobre, 2024 à 17:38

Rabat – La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a organisé, les 30 et 31 octobre à la Prison locale de Tamesna, une campagne pluridisciplinaire qui comprend, entre autres, des activités de sensibilisation et de formation sur la violence basée sur le genre (VGB) et le VIH pour le personnel de santé et pénitentiaire.

Initiée en partenariat avec l’ONUSIDA et l’ONUDC, et avec l’appui du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette campagne englobe également des activités de sensibilisation des détenues sur la santé sexuelle et reproductive avec proposition de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, indique un communiqué de la DGAPR.

En effet, les violences basées sur le genre (VBG) et le VIH représentent des enjeux majeurs dans le milieu carcéral, où les détenues, souvent issues de populations vulnérables, se voient offrir l’opportunité de profiter de leur incarcération pour s’informer, se dépister et apprendre à préserver leur santé. Les fonctionnaires des établissements pénitentiaires jouent un rôle essentiel dans la promotion du bien-être et de la santé des détenues.

Cet évènement, marqué par la présence de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc, a été l’occasion d’illustrer l’importance de la synergie entre les partenaires nationaux et internationaux pour l’amélioration de l’accès à des services de santé de qualité pour la population carcérale, ajoute le communiqué.

Le programme du 31 octobre comporte une présentation de l’offre de soin actuelle dans les établissements pénitentiaires et une campagne multidisciplinaire spécialisée, préventive curative, au profit des détenues ainsi qu’une formation axée sur la violence basée sur le genre destinée au personnel pénitentiaire.

Cette formation permettra de doter les surveillantes d’outils cognitifs pour protéger les détenues, promouvoir leur santé et leur sécurité, et renforcer leur estime de soi.

A travers cet événement, la DGAPR renforce sa politique d’ouverture et de communication et valorise ses partenariats en matière de santé, conclut le communiqué.