La caravane “Go Siyaha” fait escale dans la région Fès-Meknès

samedi, 11 mai, 2024 à 16:46

Le Pavillon du Parlement au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a connu le lancement d’ateliers de simulation du travail parlementaire au profit de collégiens et lycéens, une initiative qui incarne la contribution de l’institution législative dans la consolidation des valeurs de citoyenneté et de démocratie chez les jeunes.