La caravane de l’urbanisme et de l’habitat fait escale à Al Hoceima

dimanche, 11 août, 2024 à 21:01

Al Hoceima – La Caravane de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat a fait escale à la ville d’Al Hoceima les 9 et 10 août, dans le but de présenter le programme du Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Cette initiative vise à informer les Marocains résidant à l’étranger (MRE) sur les dernières évolutions dans les secteurs de l’urbanisme et de l’habitat, à leur fournir les explications nécessaires et à les encourager à acquérir un logement dans leur pays d’origine dans le cadre du programme Royal “Soutien direct au logement”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale d’accueil des MRE, lancée par la Ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, sous le thème “l’urbanisme et l’habitat au service des Marocains du monde”.

Toutes les composantes du ministère ont, à cet égard, été mobilisées au niveau de la province d’Al Hoceima pour mettre en œuvre les circulaires émises par le ministère concerné, en accompagnant la saison estivale des Marocains du monde pour l’année 2024.

Une série de mesures pratiques ont également été prises pour renforcer la proximité avec la communauté, en veillant à répondre à leurs besoins et à leurs questions, et en mettant en lumière les services liés à l’urbanisme et à la construction fournis par l’Agence urbaine d’Al Hoceima.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’Agence Urbaine d’Al Hoceima, Jamal Hanafi, a souligné que l’agence s’efforce d’améliorer les services offerts aux MRE, ainsi que les conditions d’accueil et d’orientation, à travers la mise en place d’un guichet unique dédié à cette catégorie au siège de l’agence tout au long de l’été.

Il a également indiqué que l’agence a mis en place un guichet de communication pour la diaspora au port d’Al Hoceima, équipé de supports et de moyens de communication nécessaires, en coordination avec Al Omrane Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que les directions régionales et provinciales de l’habitat et de la politique de la ville.

L’agence a aussi organisé une permanence en dehors des heures de travail, y compris le samedi, et a préparé un guide sur le secteur de l’urbanisme et de la construction à distribuer à la diaspora lors de leur visite à l’agence, ainsi que lors des journées portes ouvertes ce mois-ci, et au guichet de communication du port.

Et d’ajouter que pour les services spécifiques aux Marocains du monde, un numéro de téléphone a été mis en place pour répondre à leurs questions et fournir des éclaircissements juridiques, en plus de la création d’un espace numérique dédié aux Marocains du monde regroupant une gamme de services en ligne disponibles sur le site web de l’Agence urbaine d’Al Hoceima.