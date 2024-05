La caravane médicale pluridisciplinaire de la MGPAP fait escale à Laâyoune

jeudi, 23 mai, 2024 à 22:05

Laâyoune – La caravane médicale pluridisciplinaire, organisée à l’initiative de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a fait escale, jeudi à Laâyoune, où elle devrait offrir ses prestations, deux jours durant, aux habitants de la province.

Ainsi, le coup d’envoi de cette caravane, qui devrait se poursuivre jusqu’au 10 juin prochain dans plusieurs provinces du Sud du Royaume, a été donné par le président du Conseil d’administration de la MGPAP, Moulay Brahim El Othmani et le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en présence du directeur général de la MGPAP, Fouad Moutaoukil et des membres du Bureau de cette Mutuelle.

Organisée en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, sous le signe “Pour une institution citoyenne et une sécurité médicale mutualiste pérenne”, cette action intervient dans le sillage de la politique de proximité menée par la MGPAP et dans le cadre de ses activités solidaires et sociales.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’engagement de la Mutuelle générale dans la mise en œuvre du chantier royal pionnier relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale universelle et du plan stratégique quinquennal 2021-2025 de la MGPAP.

Cette caravane médicale consiste en des consultations en soins dentaires, ophtalmologie, urologie, cardiologie, dermatologie, pédiatrie, endocrinologie et en ORL, en plus des opérations de circoncision et de la cataracte.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil d’administration de la MGPAP a souligné que cette initiative est la 2ème étape après celle de Tarfaya ayant ciblé plus de 3.000 bénéficiaires, notant que cette caravane s’inscrit dans le sillage de la consécration de la culture de mutualité et d’entraide basée sur la justice sociale et territoriale.

M. El Othmani a également indiqué que cette campagne médicale ambitionne de cibler plus de 5.000 bénéficiaires au niveau de la province de Laâyoune, à travers la mobilisation d’un staff médical qualifié qui va prodiguer des soins et des prestations de santé dans différentes spécialités, en plus des opérations de la cataracte et des opérations de circoncision au profit des enfants.

Cette caravane a pour objectif de rapprocher les prestations médicales des affiliés et ayants-droit de la MGPAP et des adhérents des mutuelles sœurs, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’elle profitera également aux membres de la famille de la résistance et des anciens membres de l’Armée de libération et aux catégories vulnérables, en vue d’alléger les frais des soins et de rapprocher les soins de santé des citoyens des provinces du Sud.

Cette campagne médicale est supervisée par une équipe médicale diversifiée composée de 16 médecins spécialistes et 18 infirmiers, ainsi que du personnel administratif et technique, qui ne cessent de faire montre d’un degré élevé de mobilisation, afin de contribuer à la réussite de cette action solidaire.

Cette caravane comprend une unité mobile pour les opérations de circoncision et une autre pour les opérations de la cataracte, en plus d’une unité mobile de mammographie et une autre dédiée aux soins dentaires, outre une unité multidisciplinaire de consultation.

Elle est également marquée par la distribution à titre gracieux de lunettes de correction, d’appareils auditifs et de médicaments sous ordonnance, en plus des analyses médicales et des séances de sensibilisation.

A noter que la première étape de cette caravane qui s’est déroulée les 21 et 22 mai à Tarfaya, a profité à plus de 3.000 personnes. Cette caravane a prodigué des soins portant sur des consultations en médecine générale (321 bénéficiaires), en ophtalmologie (539), en diagnostic du diabète et de l’hypertension artérielle (353) et en pédiatrie (268).

Il s’agit également des consultations en gynécologie (315), en cardiologie (212), en endocrinologie (192), en urologie (100) et en Oto-Rhino-Laryngologie (110), tandis que 292 personnes ont eu droit à des services optiques.

Cette action solidaire a aussi porté sur les soins dentaires (180), les analyses de laboratoire (55), le diagnostic du cancer du sein (45) et la chirurgie ophtalmologique (13), en plus de 20 opérations de circoncision.

Cette caravane sillonnera les villes de Boujdour (26 et 27 mai), Es-Semara (29 et 30 mai) et Akhefnir le 31 mai, avant de prendre ses quartiers aux villes de Tan-Tan (1 et 2 juin), Guelmim (4 et 5 juin), Assa (6 et 7 juin) et Sidi Ifni (9 et 10 juin).