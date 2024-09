Caravane médico-chirurgicale au profit des habitants de la commune d’Er-Rich

jeudi, 5 septembre, 2024 à 14:24

Commune d’Er-Rich (province de Midelt)- Une caravane médicale pluridisciplinaire a été lancée, mardi, au profit des habitants de la commune d’Er-Rich (province de Midelt) et des localités avoisinantes.

Étalée sur une semaine, cette action humanitaire, organisée par l’Association AMDAM et la délégation provinciale de la Santé de Midelt, s’assigne pour objectifs de rapprocher les services de santé de la population de la commune de Er-Rich et d’encourager le diagnostic précoce de certaines maladies.

Un important dispositif humain et technique est mobilisé, en plus des staffs médicaux et paramédicaux, afin d’offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions.

“Je suis très heureux de participer à cette caravane organisée pour la deuxième fois à Er-Rich cette année”, indique à la MAP le professeur Jean-Etienne Bazin, président de l’AMDAM, ajoutant que le staff médical a déjà procédé mardi à une quinzaine d’interventions chirurgicales avant d’effecteur mercredi une vingtaine d’interventions.

Et de préciser que cette caravane médicale vise à dispenser des soins chirurgicaux et des consultations notamment en médecine générale, pédiatrie, gynécologie, chirurgie générale, radiologie et soins bucco-dentaires.

“Grâce aux efforts de tous les partenaires, nous aspirons à effectuer le maximum de soins chirurgicaux et des prestations en médecine générale et spécialisée au profit de la population”, a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur par intérim de l’hôpital de proximité de Er-Rich, Mahfoud Tarik, a indiqué dans une déclaration similaire que cette initiative humanitaire visant à rapprocher les soins à la population locale, a déjà dispensé plus de 400 consultations médicales sans compter les interventions chirurgicales.

Cette caravane est organisée en coordination avec la préfecture de la province de Midelt et la Délégation régionale de la Santé et de la Protection sociale de Drâa-Tafilalet et en partenariat avec le Conseil provincial de Midelt et le Conseil communal d’Er-Rich.