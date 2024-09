Un cas confirmé de la variole du singe enregistré au Maroc (ministère de la Santé)

jeudi, 12 septembre, 2024 à 18:26

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé la détection, ce jeudi, d’un cas confirmé de la variole du singe (Mpox) au Maroc, dans le cadre du dispositif national de veille et de surveillance épidémiologique.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce cas a été détecté dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur dans le Royaume depuis le déclenchement de l’alerte sanitaire mondiale, précisant que la personne infectée, qui a bénéficié des soins nécessaires dans un centre médical spécialisé de la ville de Marrakech, se trouve dans un état stable ne suscitant aucune inquiétude.

Le patient reçoit les soins de santé nécessaires, conformément aux mesures sanitaires en vigueur, et fait l’objet d’un suivi médical minutieux pour s’assurer de la stabilité de son état, ajoute-t-on de même source, précisant que les protocoles de mise en quarantaine et de suivi médical nécessaires ont été activés, selon les normes sanitaires nationales et internationales.

Aussitôt les résultats des analyses de laboratoire du cas confirmé reçus, les centres national et régional des opérations d’urgence en santé publique, ainsi que les équipes d’intervention rapide, ont entamé les enquêtes épidémiologiques auprès de toute personne contact afin de la surveiller et prendre des mesures préventives pour empêcher la propagation du virus, conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire, selon la même source.

Le communiqué fait savoir que les personnes contacts n’ont présenté jusqu’ici aucun symptôme, ajoutant que le ministère continuera à communiquer avec l’opinion publique nationale et à l’informer régulièrement de toute évolution liée à la situation épidémiologique, comme c’est le cas depuis le début de cette alerte sanitaire mondiale.

Le ministère incite les citoyens à se fier aux sources officielles pour obtenir des informations exactes, à éviter de propager des rumeurs ou des informations non confirmées et à respecter les mesures préventives recommandées. Il s’agit notamment de se laver régulièrement les mains, de s’abstenir de tout contact direct avec des personnes infectées ou suspectées de l’être et de veiller à l’hygiène personnelle.