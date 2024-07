Casablanca : 762 détenus mineurs bénéficiaires du forum d’été de la DGAPR

mercredi, 17 juillet, 2024 à 17:44

Casablanca – Un total de 762 pensionnaires du centre de réforme et de rééducation relevant de la prison locale Aïn Sebaâ à Casablanca bénéficient des activités programmées dans le cadre de la 7ème édition du Forum d’été pour détenus mineurs, organisé au niveau national du 9 juillet au 12 septembre par la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).

Cette édition, tenue sous le thème ‘’Forum d’été pour mineurs : un espace d’éducation, de loisir et de réinsertion’’ profite dans un premier temps à 219 pensionnaires avant que les autres bénéficiaires n’y soient inclus en trois étapes.

Le programme de ce Forum est axé sur la sensibilisation aux droits, à la citoyenneté ainsi que des activités sportives et artistiques et ce, dans une démarche qui cherche à inculquer aux bénéficiaires les valeurs de l’entraide et du travail en équipe.

Lors d’une visite organisée par la DGAPR au centre de réforme de rééducation des mineurs relevant de la prison locale Aïn Sebaâ à Casablanca, Abdessalam Sahli, directeur de ce centre, a indiqué que la programmation inscrite dans ce Forum vise principalement à permettre aux pensionnaires de développer leurs compétences et leur personnalité.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que le programme de cette édition comprend des activités religieuses, culturelles et sportives, sous la supervision de cadres spécialisés de la DGAPR, ajoutant que ce Forum annuel s’inscrit dans le cadre des programmes de réinsertion de ladite Délégation.

Et de souligner que ce programme illustre l’intérêt qu’accorde la DGAPR aux détenus mineurs en considération de leur fragilité et du potentiel de leur réinsertion après leur relaxe.

Le programme de cette 7ème édition du Forum d’été pour détenus mineurs qui a débuté le 9 juillet à la prison locale Aïl Melloul 2 d’Agadir, comprend diverses activités éducatives, religieuses et sportives, outre des ateliers visant à promouvoir les valeurs de la tolérance et de la cohabitation.

Le programme de ce forum s’étale sur quatre étapes d’une durée de 15 jours pour chacune et cible les détenus âgés de 14 à 20 ans, 4.704 au total répartis sur 35 établissements pénitentiaires.