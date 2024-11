Casablanca : Un colloque national met en lumière le quotidien des personnes atteintes de schizophrénie

dimanche, 24 novembre, 2024 à 11:49

Casablanca – Le thème “Prise en charge de la schizophrénie au Maroc : état des lieux et perspectives” a été au centre d’un colloque national organisé samedi à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, avec la participation de médecins, spécialistes et acteurs du secteur de la santé.